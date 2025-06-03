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Kayseri'de dehşet anları! Tartıştığı eniştesini bıçakla öldürdü

Kayseri’nin Develi ilçesinde H.K., tartıştığı eniştesi İsmail Sınırtepe’yi bıçaklayarak öldürdü. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kayseri'de dehşet anları! Tartıştığı eniştesini bıçakla öldürdü
Begüm Özkaynak

Olay, akşam saatlerinde Develi ilçesi Sindelhöyük Mahallesi’nde meydana geldi. H.K. ile eniştesi İsmail Sınırtepe arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada H.K., eniştesi İsmail Sınırtepe’yi bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, İsmail Sınırtepe’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Gözaltına alınan H.K., İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

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Kayseri tartışma bıçak enişte
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