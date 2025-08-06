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Kayseri'de düğünde taşlı sopalı bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir düğünde iki grup arasında çıkan taşlı sopalı bıçaklı kavgada 2’si ağır 3 kişi yaralandı. Ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de düğünde taşlı sopalı bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Beyazıt Mahallesi Atmaca Sokak üzerinde bir düğünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine 2 grup taş, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. Kavgada kafasına sopayla darbe alan 1 kişi ile bıçakla yaralanan 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri de düğünde taşlı sopalı bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı 1

ARAÇLARIN CAMLARI DA KIRILDI

Toplamda 3 kişinin yaralandığı kavgada, araçların camları da kırıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olayda yaralanan 3 kişiyi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Öte yandan ekipler olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri de düğünde taşlı sopalı bıçaklı kavga: 2’si ağır 3 yaralı 2

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

06 Ağustos 2025
06 Ağustos 2025

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Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Kayseri düğün kavga
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