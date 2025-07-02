Kayseri'de evde çıkan yangında mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Tacettin Veli Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde iki katlı evin üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Eşyaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara sıçradı.

Alev ve yoğun duman nedeniyle 6 kişi binada mahsur kaldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, içeride kalan 6 kişiyi kurtardı.

Dumandan etkilenen 6 kişi, sağlık ekiplerince bölgede bekletilen ambulanslarda tedavi edildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır