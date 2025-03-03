HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kayseri'de FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ yakalandı

Kayseri'de FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ yakalandı

03.03.2025 15:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’de FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve örgüt içinde 'Akademisyen ünitesi sorumlusu' olarak faaliyet yürüten meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D. (49) yakalanıp, tutuklandı.

Kayseri'de FETÖ’nün ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, örgüt içinde ‘Akademisyen ünitesi sorumlusu’ olarak faaliyet yürüttüğü ve örgütün gizli haberleşme programı ‘ByLock’ kullanıcısı olduğu iddia edilen meslekten ihraç öğretim görevlisi F.D.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Gözaltına alınan F.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu. (DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Zonguldak’ta lüks araç alevlere teslim olduZonguldak’ta lüks araç alevlere teslim oldu
Samsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye cezaSamsun’da trafik güvenliğini tehdit eten 65 kişiye ceza
Anahtar Kelimeler:
fetö Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Sergen Yalçın bombayı patlattı! Şampiyonu 'yüzde 99' diyerek açıkladı...

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in kesin ölüm nedeni açıklandı

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Son dakika | İstanbul'da korkunç aile katliamı: Eşiyle çocuklarını öldürdü, sonra kendi kafasına sıkarak intihar etti!

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Engelli bakım merkezinde cinsel istismar skandalı

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

Nihat Hatipoğlu'na sorulan soru sosyal medyayı salladı! "Hoca bile zorlandı"

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

"Sahte diploma" soruşturmasında yeni gelişme

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

Columbia, Philips, Crocs... Modadan teknolojiye %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.