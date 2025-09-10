HABER

Kayseri’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Erkilet Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda, Memiş O. yönetimindeki 38 ZL 372 plakalı Honda marka otomobil, F.D. yönetimindeki 38 ABF 311 plakalı Tata marka kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, yolu trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrollerde sürücü Memiş O.’nun hayatını kaybettiğini belirledi.

ARAÇLAR ÇEKİCİYLE KALDIRILDI YOL TRAFİĞE AÇILDI

Ekipler kazada yaralanan 3 kişiyi de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan incelemenin ardından Memiş. O’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürülürken, araçlarda çekici ile kaldırıldı. Belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarının ardından yol trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

10 Eylül 2025
