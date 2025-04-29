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Kayseri’de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kayseri’de ilk hac kafilesinde bulunan 315 kişi dualarla uğurlandı.Kayseri’de hac vazifesini yerine getirecek olan ilk kqfile uğurlandı.

Kayseri’de ilk hac kafilesi dualarla uğurlandı

Kayseri’de ilk hac kafilesinde bulunan 315 kişi dualarla uğurlandı.
Kayseri’de hac vazifesini yerine getirecek olan ilk kqfile uğurlandı. Ahmet Ayşe İnci Camii’nde düzenlenen ve İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın da katıldığı uğurlama programında Kur’an-ı Kerim okunarak dua edildi. Aileleriyle vedalaşan hacı adayları büyük bir heyecan yaşarken, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, Kayseri’nin bereketli bir akşam yaşadığını ifade ederek, kentten bu sene hacca 2 bine yakın hacı adayının gideceğini kaydetti.

ÖNCE MEDİNE ARDINDAN MEKKE

İlk olarak Suudi Arabistan’ın Medine şehrine gidecek olan hacı adayları ardından Mekke’ye geçerek hacı olmanın heyecanını yaşayacak.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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