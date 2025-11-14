HABER

Kayseri'de kadın cinayeti! Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildi

Kayseri'de bir adam, boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldürdü. Olayın ardından kaçan katil zanlısı koca, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak’ta meydana geldi. Boşanma aşamasında oldukları öne sürülen Rabia A. ile eşi Rahman A. bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Rahman A., cebinden çıkardığı bıçakla eşi Rabia A.’yı yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Rabia A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından kaçan Rahman A. ise, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Gözaltına alınan Rahman A.’yı emniyete götüren polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

