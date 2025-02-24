HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Kayseri'de kahreden haber! Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Kayseri'de kahreden haber! Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

24.02.2025 22:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit olduğunu duyurdu.

Kayseri'de kahreden haber! Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis memuru şehit oldu

Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerinin aman vermeden çalıştığını bildirdi.

Bugün de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Birol'un kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün yapılan suçüstü operasyonda polisimizin 'dur' ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirildi. Ancak bu esnada narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz, polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında şehit düşmüştür. Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum."

(AA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptıYer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı
Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecekTrump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek
Anahtar Kelimeler:
şehit Polis memuru Kayseri uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Zirve yarışında işler değişmedi, hesaplar masada aynı kaldı!

Zirve yarışında işler değişmedi, hesaplar masada aynı kaldı!

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye büyük eleştiri! "Tarihe geçecek bir derbi"

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya o tarihte zam geliyor

Tiryakilere kötü haber! Sigaraya o tarihte zam geliyor

Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek

Trump açıkladı! Zelenskiy kıymetli madenler anlaşması için Beyaz Saray'a gidecek

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

Yer: Karabük! 'Şeytanı bana musallat ettiler' dedi, katliam yaptı

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan Akşener'e sert sözler! 'Bütün tercihleriniz AK Parti'ye yarıyor'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

New Balance, Puma, Skechers... Spor markalarda %50'ye varan indirim

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.