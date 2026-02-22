HABER

Kayseri'de kaybolan 16 yaşındaki genç kız bulundu

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün kayıp başvurusu yapılan 16 yaşındaki İlknur Ç. bulundu.

Methiye Mahallesi'ndeki ikametinden dün saat 10.00'da ayrılan İlknur Ç.'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlknur Ç.'nin bulunabilmesi için çalışma başlatan ekipler, mahalle ve çevresinde hem yaya hem dronla arama yaptı.

Yaklaşık 8 saat süren çalışmalara ara veren ekipler, aramaya sahurdan sonra yeniden başladı.

Yaklaşık 150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpekleriyle devam edilen çalışmalarda, genç kız mahalle yakınındaki metruk bir evin bahçesinde bulundu.

İlknur Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pınarbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
