Kayseri'de korkunç kaza; feci şekilde can verdi! Önce araba çarptı, sonra başka araç üzerinden geçti... Dehşet anları kamerada

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tavlusun Mahallesi Gaffar Okan Bulvarı üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan ve kimliği belirlenemeyen bir kadına A.Ç. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

BAŞKA ARAÇ ÜZERİNDEN GEÇTİ

Kadın çarpmanın etkisiyle yolda savrularak yerde hareketsiz şekilde yatarken, arkadan gelen M.Y. idaresindeki otomobil de kadının üzerinden geçti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alıp, yolun bir kısmını trafiğe kapatırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

KAZA ANI KAMERALARA YANSIDI

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından 2 araç sürücüsü de gözaltına alındı. Kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan kaza anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kadına önce araç çarptığı, daha sonra da başka bir aracın kadının üstünden geçtiği görüldü.

(İHA)