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Kayseri'de kulakları kesilen 3 köpek tedavi altına alındı

Kayseri'de kulakları kesilmiş halde bulunan 3 sokak köpeği, özel bir klinikte tedaviye alındı. Köpeklerin kulaklarını kestiği tespit edilen S.Y. (40) hakkında işlem başlatılırken, veteriner hekim Ali Kocataş köpeklerin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kayseri'de kulakları kesilen 3 köpek tedavi altına alındı

Talas ilçesi Endürlük Mahallesi'nde yaşayan S.Y., iddiaya göre dün sabah saatlerinde 3 sokak köpeğinin kulakları kesti. Bir vatandaş tarafından Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) yapılan ihbar sonrası bölgeye yetkililer sevk edildi. 3 sokak köpeği, tedavi için özel bir kliniğe getirildi. Diğer yandan S.Y. hakkında '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu' gereğince işlem yapıldı.

'İNANILMAZ BİR AĞIR İLE GELDİLER'

Köpekler hakkında bilgi veren Veteriner hekim Ali Kocataş, "Bu arkadaşlar, KAYHAKDER tarafından kliniğimize getirildi. Kliniğimizde cerrahi müdahaleler yapıyoruz. Kanama olaylarına alışkınız ama bu arkadaşlar geldiği zaman bizi çok etkiledi. İnanılmaz bir ağrı ve ciddi bir kanamayla kliniğimize geldiler. İlk müdahalelerini hemen yapıp, kanamalarını durdurduk. Ağrı yönetimini yaptık. Şu an herhangi bir kanama veya ağrı hissetmiyorlar. Bundan sonrası için bir cerrahi planlama yapılması gerekiyor. Tedavileri devam edecek. KAYHAKDER, bunu yapan şahsı polise bildirmiş. Bununla ilgili işlem başlatılmış. Biz de onun takipçisiyiz" diye konuştu.

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'BU İŞLEMİ VETERİNER HEKİMİN YAPMASI GEREKİYOR'

Kulak kesme işleminin sadece çoban korumalığı yapan çoban köpeklerine bir uzman tarafından yapılması gerektiğini belirten Kocataş, "Normalde köpeklerin kulak ve kuyruk estetiği yasaklanmış bir durum. Bir veteriner hekim bunu yapmaz ve onaylamaz. Ama sadece çoban köpeklerinde, çoban korumalığı yaptığı zaman, başlarına bu tarz vakalar geliyor. Başka bir köpek veya kurt kulağından kaptığı zaman daha geniş yaralanmalar olmasın diye bu tarz işlemleri yapıyoruz. Ama bunu tamamen görev amaçlı yapıyoruz. Bu işlemi bir ağrı yönetimi planlayarak, genel anestezi altında yapıyoruz. Bu işlemi tamamen uzman olan bir veteriner hekimin yapması gerekiyor" dedi.

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'BİRAZ VİCDAN DİLİYORUZ'

KAYHAKDER Başkanı Nilgün Uzel ise "Gün geçmiyor ki hayvanlar konusunda şiddetle karşılaşmayalım. Maalesef bunlar bizi derinden yaralıyor. Elimizden gelen ancak olay olduktan sonra bu hayvanlarımızı tedavi etmek. Bunun dışında bir şey yapamadığımız için de gerçekten çok üzgünüz. Çocuklarımız, 3 tane köpeğimiz anestezisiz bir şekilde kulakları kesilerek kendi hallerine bırakılmış. Bize gelen ihbarla emniyete bildirdik. Köpeklere el kondu. Şu anda da derneğimiz himayesinde tedavi altına alındılar. Milletimize biraz vicdan ve merhamet diliyoruz" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri köpek şiddet
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