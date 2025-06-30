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Kayseri'de meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.

Kayseri'de meydana gelen kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Elbaşı Mahallesi mevkide meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan Safiye A. ağır yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Safiye A., hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin de hayatını kaybeden kadının cenaze namazına katılarak ailesine başsağlığı diledi. (İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza
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