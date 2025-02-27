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Kayseri'de okulun önü kan gölüne döndü! Eski eşini öldürdü, sonra da intihar etti

27.02.2025 15:33
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Kayseri'de korkunç bir olay yaşandı. Ramazan Ç. (37), geçen yıl boşandığı Buket K.'yi (31), çocuklarının eğitim gördüğü okulun önünde tabancayla öldürdü. Ramazan Ç. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Kayseri'de okulun önü kan gölüne döndü! Eski eşini öldürdü, sonra da intihar etti

Çocuklarını almak için gittiği okulun önünde karşılaştığı eski kocası tarafından öldürüldü! Korkunç olay saat 13.30 sıralarında Şirintepe Mahallesi 2127'nci Sokak’taki Şehit Burhan Sönmez İlkokulu'nun önünde meydana geldi.

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ÇOCUKLARIN OKULUNUN ÖNÜNDE KARŞILAŞTILAR

Buket K. çocuklarını almak için eğitim gördükleri okulun önüne gittiğinde geçen yıl temmuz ayında boşandığı Ramazan Ç. ile karşılaştı. Burada taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

ÖNCE KADINI SONRA KENDİNİ ÖLDÜRDÜ

Ramazan Ç., kavga sırasında yanındaki tabancayı çekip Buket K.'yi vurdu, ardından da silahın namlusunu kendi başına dayayıp ateş etti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Buket K. ile Ramazan Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler, otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İntihar okul
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