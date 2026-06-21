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Kayseri’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir yayaya çarpan otomobilin sürücüsü, kazanın ardından kaçtı. Yaya ağır yaralanırken, otomobilini evine bırakan sürücü daha sonra polise teslim oldu.

Kayseri’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı’nda meydana gelen trafik kazasında S.Ö. (22) yönetimindeki 38 AHS 929 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, S.C.’ye (43) çarparak kaçtı.

Kayseri’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı 1

OTOMOBİL YAYAYA ÇARPIP KAÇTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan S.C., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri’de otomobil yayaya çarpıp kaçtı: 1 ağır yaralı 2

1 AĞIR YARALI

S.Ö.’nün evinin çevresinde ekipler tarafından yapılan araştırmalarda 38 AHS 929 plakalı otomobil binanın otoparkında park edilmiş halde bulundu. Bir süre sonra S.Ö. ve otomobilde yolcu olarak bulunan bir şahıs 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, kendilerinin bulunduğu yeri bildirdi. Evlerine yakın bir bölgede polise teslim olan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri kaza
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