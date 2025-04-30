Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı’nda meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Ahmet Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Barış Y. ve otobüste bulunan 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır