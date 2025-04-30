HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kayseri'de özel halk otobüsü ile çarpışan otomobilin ters döndüğü kazada 9 kişi yaralandı.

Kayseri'de özel halk otobüsü ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Beyazşehir Mahallesi, Sivas Bulvarı’nda meydana geldi. N.Ö. yönetimindeki özel halk otobüsü ile Ahmet Ö. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Ahmet Ö. ile yanında yolcu olarak bulunan Barış Y. ve otobüste bulunan 7 yolcu olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dışişleri'nden 6 uluslararası anlaşmaDışişleri'nden 6 uluslararası anlaşma
ABD'den Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısıABD'den Pakistan ve Hindistan'a "işbirliği" çağrısı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

Menzil Cemaati'ne 'çakarlı araç' eleştirisi

"İlk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: "Paranın izi kaybettirildi"

"İlk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: "Paranın izi kaybettirildi"

O aracın çakar hakkı iptal edildi

O aracın çakar hakkı iptal edildi

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

Özgür Özel'den dikkat çeken açıklamalar! "Erdoğan bugün baklayı ağzından çıkardı"

İsrail'de yangın büyüyor: 5 yerleşime tahliye

İsrail'de yangın büyüyor: 5 yerleşime tahliye

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.