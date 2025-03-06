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  4. Kayseri'de 'sabun paketçiliği' operasyonu: 5 gözaltı

Kayseri'de 'sabun paketçiliği' operasyonu: 5 gözaltı

06.03.2025 12:22
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Kayseri'de 'sabun paketçiliği' olarak bilinen ve üçüncü şahıslara ait banka hesaplarını toplayarak dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıp vatandaşları 132 bin TL dolandıran 5 şüpheli gözaltına alındı.

Kayseri'de 'sabun paketçiliği' operasyonu: 5 gözaltı

Edinilen bilgiye göre; Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte sabun paketçiliği olarak bilinen ve üçüncü şahıslara ait banka hesaplarının toplanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılması sonucu vatandaşları 132 bin TL dolandıran şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Şahısların adreslerini tespit ederek eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, üçüncü şahıslara ait banka ve GSM hatlarını dolandırıcılık suçunda paravan olarak kullanılmak üzere temin eden E.A. (26), B.M. (26), M.M.Y. (23), A.Z. (21) ve M.S.'yi (25) yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan E.A., B.M. ve M.M.Y. tutuklanırken, diğer şahıslarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri sabun
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