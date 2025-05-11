HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde, Kartal Şehitliği'nde bulunan çocuklarının mezarlarını ziyaret etti.

Kayseri'de şehit anneleri, Anneler Günü'nde evlatlarının kabri başında dua etti

Anneler Günü'nde Kartal Şehitliği'ne gelen şehit anneleri, oğullarına duyduğu özlemi gidermeye çalıştı. Anneler, çocuklarının kabrine çiçekler bıraktıktan sonra dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Ziyaret sırasında duygulanan anneler, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

İstanbul Halkalı'da askeri personeli taşıyan servis otobüsüne yapılan bombalı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Duran Bayram'ın annesi Kudret Bayram, AA muhabirine, oğlunun 15 sene önce şehit olduğunu söyledi.

Bayram, 15 senedir gözlerinin uyku görmediğini belirterek, Anneler Günü için sabahın erken saatlerinde oğlunun yanına mezarlığa geldiğini ifade etti.

Oğlunun hatıralarıyla yaşadığını vurgulayan Bayram, "Sabah 7'de geldim. 7'den beri konuşuyorum yavrumla. 'O ölmedi' diyorum. Oğlumla gurur duyuyorum." dedi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er İsmet Eraslan'ın annesi Özlem Eraslan ise Anneler Günü'nün hüzünlü geçtiğini söyledi.

Eraslan, "O bize Anneler Günü'nde çiçekle, hediyesiyle gelip kutlayacağına biz getirdik çiçeğimizi. Zaten o bana Anneler Günü'nün en büyük hediyesi." dedi.

Anneler Günü'nde oğlunun çocukluk dönemlerini hatırladığını anlatan Eraslan, "Özel günlerde içimiz buruk. Çünkü o yok yanımızda. Her şeyimiz onsuz. Vatan sağ olsun. Evimin tek erkek oğluydu, 2 de kızım var. Yani vatan, bayrak, bizim rahat yaşamamız için onlar gençliğinden, hayallerinden, hayatlarından oldular." şeklinde konuştu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise şehit annelerinin Anneler Günü'nü kutlayarak, hepsine minnettar olduklarını belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da vatanı için şehit olanlara ve annelere minnettar olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından il protokolü, şehit annelerine gül verdi, şehitlerin kabirleri ziyaret etti. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Reyhanlı'da terör saldırısında ölen 53 kişi anıldıReyhanlı'da terör saldırısında ölen 53 kişi anıldı
Edirne'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandıEdirne'de çarpışan iki otomobildeki 5 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
anneler günü şehit Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik

'500 bin TL'ye indirdim' Oto pazarında ilginç hareketlilik

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

'Portekiz'de 6 bin dolar, Brezilya'da 5 bin dolar, Türkiye'de 30 bin dolar'

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

İçi altın dolu kasayı çaldılar! Torun, damat ve damadın kardeşi gözaltında…

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

Terör örgütü PKK'dan 'Türkiye' kararı ve 'Öcalan' detayı

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

İğrenç olay! Çocuğu kucağına aldığını görünce çılgına döndü

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

Barış çağrılarına gölge düşürecek açıklama

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.