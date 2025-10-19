HABER

Kayseri'de takla atan otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde takla atan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gömeç Mahallesi Sivas Bulvarı'nda H.E. (76) yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazada Hatun E.'nin (71) hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan H.E. ve O.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemelerin ardından hurdaya dönen otomobil çekiciyle kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

