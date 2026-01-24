HABER

Son dakika: Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale'de de hissedildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da gece yarısı hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Balıkesir, büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Deprem İstanbul dışında Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Eskişehir, Uşak'ta da hissedildi.

Mustafa Fidan

Balıkesir'de gece yarısı bir deprem meydana geldi. AFAD'tan deprem ilişkin açıklama geldi. AFAD açıklamasında depremin merkez üssünü Sındırgı, büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu.

İstanbul istanbul deprem Deprem anında nasıl davranılmalı
