Son dakika: Balıkesir'de 5.1 şiddetinde deprem oldu! İstanbul, Bursa, İzmir, Çanakkale'de de hissedildi
Son dakika haberine göre İstanbul'da gece yarısı hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin merkez üssünü Balıkesir, büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak duyurdu. Deprem İstanbul dışında Bursa, Çanakkale, İzmir, Manisa, Eskişehir, Uşak'ta da hissedildi.
