5.1'lik depremin ardından deprem uzmanlarından ilk yorumlar geldi! Şener Üşümezsoy: "Bunlar rutin depremler"

Balıkesir'de meydana gelen ve başta İstanbul olmak üzere çevre illerde de hissedilen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından deprem uzmanları önemli açıklamalarda bulundu.

AFAD'ın 5.1 büyüklüğünde duyurduğu Sındırgı merkez üslü depremin ardından Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy şunları söyledi;

PROF. DR. ÜŞÜMEZSOY: "YENİ BİR FAY KIRILMADI, BUNLAR RUTİN DEPREMLER"

"Yazın olan ikinci 6.1'lik fayın üzerinde olan bir deprem. Anlamı şu, o fayda kırıldığı zaman düzende kayma oluyor. Az kaymış bölgeler tekrar kayma yaparak rutin depremler meydana getiriyor.

Ayrı ayrı kırıldıklarında 6 ve üzeri depremler oluyor. Ama kaçtır 5 şiddetlerinde olan depremler meydana geliyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla bu geceki deprem de rutin devam eden sarsıntılardan. Yeni bir fayla ilgili mi olduğuna dair bilgiler bana daha sonra gelecek. Bir fay kırılınca o fay üzerinde meydana gelen mevcut kırıktaki rutin depremlerden bunlar.

Benim modelimde gördüğüm bu bölgede 6.5 büyüklüğünden fazla deprem beklemiyorum. Yeni bir fay kırılması filan değil bu sarsıntı, artçı rutin sarsıntı.

İstanbul'da Silivri bölgesinde belki 5.5 gibi bir deprem olabilir. İstanbul'u bu yönde etkileyebilir. Bir de Adalar fayı var. Adalar fayını etkilerse 7 üzeri deprem olur ama o da ölü fay, hareket yok onda."

PROF. DR. OKAN TÜYSÜZ: "BU SARSINTI SONRASI 4 BÜYÜKLÜĞÜ GİBİ RUTİN DEPREMLER OLABİLİR"

Sındırgı merkezli depremin ardından konuşan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Bu depremlerin arından 4 büyüklüğünde depremlerin gelmesi normal. Ne kadar süre boyunca sürer bu artçı depremler bunu söylemek zor. Ağustos'tan beri neredeyse altı aylık süredir devam eden bir süreç var. Ne kadar sürer belirtmek güç ama bir hafta kadar daha hareketlilik beklenebilir.

Üşümezsoy: