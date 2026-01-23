ABD İran'a mı saldıracak? İsrail ordusu alarma geçti: Tel Aviv'e uçuşlar iptal edildi

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusu İç Cephe Komutanlığı talimatlarında herhangi bir değişiklik olmadığını vurduladı.

Defrin, İsrail ordusunun hafta boyunca Gazze, Lübnan ve işgal altındaki Batı Şeria'da saldırılar gerçekleştirdiğini hatırlattı.

İSRAİL ORDUSU TEYAKKUZDA

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in askerlerle görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Defrin, Zamir'in "beklenmedik durumlara karşı hazırlığı ve çeşitli seçenekleri" gözden geçirdiğini kaydetti.

İsrail ordusunun hafta boyunca hazırlıklarını tamamladığını belirten Defrin, geçen hafta olduğu gibi sadece resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

ABD'NİN İRAN'A SALDIRACAĞI KONUŞULUYOR

ABD'nin İran'a saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken İsrail ordusunun hazırlık seviyesini yükselttiği aktarılmıştı.

NETANYAHU, TRUMP'LA GÖRÜŞTÜ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump ile görüştüğü ve İran'ın muhtemel misillemelerine karşı hazırlıklı olmadıklarını belirterek, saldırıların ertelenmesini talep ettiği ileri sürülmüştü.

İSRAİL BASINI YAZDI: TEL AVİV HAZIRLIK İÇERİSİNDE

Haaretz gazetesinin İsrailli üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı habere göre ise Washington yönetiminden olası saldırı kararına ilişkin kamuoyuna yansıyan açık bir işaret bulunmamasına karşın, saldırının günler içinde gerçekleşme olasılığının Tel Aviv'de ciddi şekilde değerlendirildiği kaydedildi.

HOLLANDALI KLM HAVAYOLU, TEL AVİV’E BUGÜN VE YARINKİ GECE SEFERLERİNİ İPTAL ETTİ

Hollandalı KLM Havayolu, bölgede artan gerilim nedeniyle bugün ve yarınki Tel Aviv uçuşlarını iptal etti. İsrail’in özel kanalı 12’nin haberine göre, Hollandalı havayolu şirketi KLM, bölgedeki gerginlik nedeniyle bugün ve yarın yapılması planlanan Tel Aviv uçuşlarını ani şekilde durdurma kararı aldı.

Kanalın aktardığına göre, şirket önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapılacak bazı uçuşları da iptal etti, ancak KLM, iptallerin gerekçesi ve süresiyle ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa ise geçen hafta, ABD ile İran arasındaki gerginliğin artması ihtimaline karşı Orta Doğu uçuşlarında kısıtlamalar getirdiğini duyurmuştu. İsrail’in resmi yayın organları, ABD’nin önümüzdeki günlerde İran’a olası bir saldırı düzenleyebileceği yönünde değerlendirmeler bulunduğunu belirtmişti.

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...