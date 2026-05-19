Kayseri'de trafik kazası! 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yahyalı- Develi yolu Mustafa Beyli yol ayrımında meydana geldi. E.Ç.M. idaresindeki hafif ticari araç ile H.H.B. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan H.H.B. (26), E.Ç.M. (31) ve Yusuf Kılıç yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralanan Yusuf Kılıç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır