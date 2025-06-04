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Kayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandı

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatay Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı.

Kayseri’de trafik kazası, 3 kişi yaralandı
Çiğdem Sevinç

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Karatay Mahallesi’nde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil, refüje çarptı. Araçta bulunan 3 kişi yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ekipleri ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Yaralı şahıslar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılırken kolluk kuvvetleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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