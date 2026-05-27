HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 24 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda tutuklama

Tomarza Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticareti ya da kullanıcılarına yönelik kent merkezi ile bazı ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 24 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 9 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 1 gram bonzai ham maddesi, 1 aseton, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 hassas terazi, 13 telefon, 6 av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 1 tabanca ve şarjörü ile 33 mermi ele geçirildi.

13 KİŞİ TUTUKLANDI

Jandarma karakolundaki işlemlerin ardından Tomarza Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 13 şüpheli tutuklanarak, cezaevine konuldu.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa'da acı olay! Sulama göletine giren genç boğulduBursa'da acı olay! Sulama göletine giren genç boğuldu
Soruşturmada yeni gelişme! O araç incelemeye alındıSoruşturmada yeni gelişme! O araç incelemeye alındı

Anahtar Kelimeler:
Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel hamlesi! TBMM'ye dilekçe verdi

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Erdoğan'dan bayram namazı sonrası 'Gazze' mesajı

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Fenerbahçe'de Hakan Safi canlı yayında açıkladı! "Haftaya geliyor"

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

Aşkı sonunda belgelendi! Böyle görüntülendiler

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

EYT'de yeni gelişme! Bir belgeyle emeklilik yolu yeniden hesaplanacak

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

2,5 saatlik yol 36 dakikaya inecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.