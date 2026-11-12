Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 42 FHY 03 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

ARACINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Hacı Bekir A.'nın (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır