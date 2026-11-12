HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir kişi park halindeki aracında ölü olarak bulundu.

Kayseri'de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 14. Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 42 FHY 03 plakalı otomobilin içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu ihbar etti.

Kayseri de yaşlı adam park halindeki aracında ölü bulundu 1

ARACINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Bölgeye giden polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Hacı Bekir A.'nın (70) hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri de araçta inceleme yaptı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından Kayseri Adli Tıp Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği değerlendirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!

4000.000 TL’ye kadar kredi fırsatı ON’da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralıSamsun’da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
Muş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandıMuş'ta uyuşturucu suçundan aranan hükümlü yakalandı

Anahtar Kelimeler:
vefat Kayseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Türkiye'nin konuştuğu olayda 6 yıl sonra tahliye!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

Sercan Sayal Türkiye'ye getirildi!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın: "Oynama ihtimali çok zor"

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

"Arap şeyhinden 2.5 milyon dolar aldı iddiası" sonrası patladı

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

Ticari, taşıt ve ticari... Merkez Bankası'ndan kredilerle ilgili yeni karar

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

AK Parti'den emekli maaşı açıklaması: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'güçlü' talimat

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.