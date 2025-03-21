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Kayseri'de yol açma çalışmaları sürüyor

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
21.03.2025 12:38
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürürken, kırsal kesimlerde kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 203 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Kayseri'de yol açma çalışmaları sürüyor

Yoğun kar yağışı sonrası Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kırsal mahallelerde ve merkezde büyük bir özveriyle çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında 7 noktada, 134 personel ve 63 araçla gece gündüz demeden çift vardiyalı karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Akkışla ilçesinde 1, Bünyan’da 12, Develi’de 6, Felahiye’de 6, Hacılar’da 3, İncesu’da 3, Kocasinan’da 12, Özvatan’da 4, Pınarbaşı’da 85, Sarıoğlan’da 5, Sarız’da 25, Talas’ta 6, Tomarza’da 15, Yahyalı’da 18 ve Yeşilhisar ilçesinde 2 olmak üzere 1624 kilometrelik yol ağında 203 mahalle yolu ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle açılan yollar tekrar kapanırken, Bünyan’da 4, Pınarbaşı’da 25, Sarız’da 7 ve Tomarza’da 15 mahalle yolunda çalışmalar devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ile Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, merkezde ana arterlerdeki kaldırımlar, cadde ve sokaklarda kar küreme, tuzlama ve yol temizleme çalışmaları gerçekleştiriyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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