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Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç hizmete alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç törenle hizmete alındı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğüne tahsis edilen 21 araç hizmete alındı

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kayseri Emniyet Müdürü Atanur Aydın, teşkilat olarak vatandaşın huzuru için çalıştıklarını söyledi.

Araçlar arasında arama kurtarma aracının da olduğuna dikkati çeken Aydın, 15 personelin bu alanda eğitimlerinin devam ettiğini belirtti.

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Aydın, şunları kaydetti:

"AFAD'ın eğitimlerini bu arkadaşlarımız tamamladı. Emniyet Genel Müdürlüğünün eğitimleri ise devam ediyor. Allah ülkemize bir daha büyük afet göstermesin ama önceki afette bu aracın eksikliğini hissetmiştik. Araçta deprem ve büyük afetler için yeterli tüm malzemeler mevcut. Teşkilatımızda birçok personelimize bu alanda eğitim aldırdık ama ağırlıklı olarak çevik kuvvet biriminde kurduğumuz arama kurtarma ekibimiz görev alacak. Yunus ve şahin timlerine toplam 10 motosiklet, park ve bahçelerde görev alan personele ise 10 elektrikli bisiklet tahsis ettik."

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Törende, Emniyet Genel Müdürlüğünce tahsis edilen 10 motosiklet, 10 elektrikli bisiklet ve 1 arama kurtarma aracı, ilgili birimlere teslim edildi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri
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