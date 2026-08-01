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Kayseri Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu oldukça sıcak ve güneşli. Sıcaklık 30-32 derece arasında seyrederken, hissedilen sıcaklıkta benzer seviyelerde olacak. Nem oranının %46 civarında seyretmesi, bunu daha bunaltıcı hale getirebilir. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini önlemek için bol su içmek, hafif giysiler tercih etmek ve güneşin en yoğun saatlerinde gölge alanlarda kalmak önerilmektedir.

Kayseri Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 1 Ağustos 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu oldukça sıcak. Ayrıca, güneşli bir gün olacak. Gün boyunca sıcaklık 30 - 32 derece civarında seyredecek. Hissedilen sıcaklık da benzer seviyelerde olacak. Nem oranı ise %46 civarında. Bu durum, hava koşullarını daha bunaltıcı hale getirebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 6 km olarak tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için uygun bir gün sunuyor. Fakat aşırı sıcakların sağlık üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bol su içmeye özen göstermek önemlidir. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, 10:00 ile 16:00 arasında, gölge alanlarda kalmak faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü sıcaklık 32 - 34 derece civarında olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü ise sıcaklık 34 - 35 dereceye yükselebilir. Bu yüksek sıcaklıklar, dışarıda vakit geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturuyor.

Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için önlemler almak önemlidir. Bol su içmeye devam etmek gerekir. Hafif ve açık renkli giysiler yine tercih edilmelidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde gölge alanlarda kalmak faydalı olacaktır. Açık hava etkinliklerini sabah erken saatlere veya akşama bırakmak da iyi bir seçenek olarak değerlendirilebilir.

Kayseri'de 1 Ağustos Cumartesi hava durumu sıcak ve güneşli. Önümüzdeki günlerde de benzer koşullar devam edecek. Aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek için gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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