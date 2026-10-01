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Kayseri Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 1 Ekim 2026 itibarıyla hava durumu keyifli bir gün sunuyor. Şehirde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişirken, hafif bulutlu bir gökyüzüyle beraber güneş zaman zaman ortaya çıkacak. Sonbaharın serin rüzgârları hissediliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık değişiklikleri bekleniyor. Bu nedenle dışarı çıkacakların ince giysiler alması ve ani hava şartlarına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

Kayseri Hava Durumu! 01 Ekim Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

1 Ekim 2026 tarihinde Kayseri’de hava durumu oldukça güzel. Şehrin akşam saatlerine yaklaşırken, dışarıda geçirilecek zaman keyifli olacak. Güneş sıcak ışıklarıyla atmosferi aydınlatacak. Bugünkü hava durumu yaklaşık 20 derece civarında. Bu, açık hava etkinlikleri için büyük bir fırsat sunuyor. Hava hafif bulutlu görünüyor. Güneş bazen ortaya çıkacak. Dışarıda vakit geçirecek olanlar çok rahat hissedecek.

Kayseri’de sonbaharın başlangıcındayız. Serin rüzgârlar hissediliyor. Gün içinde sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Hem soğuk hem sıcak, ılıman bir hava var. Bu durum dışarıda ve içeride keyifli vakit geçirilmesini sağlıyor. Bugünkü hava durumu için sıcak ile serin arasında bir denge var. Dışarı çıkacak olanların ince bir giysi alması iyi olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken hale gelebilir. 2 Ekim’de sıcaklığın 18 dereceye düşmesi bekleniyor. Bu, akşam saatlerinde mont giymeniz gerektiği anlamına gelebilir. 3 Ekim’de sıcaklık tekrar yükselerek 21 dereceye ulaşabilir. Hafta sonuna doğru, hava koşullarında ani değişiklikler olabilir.

Değişken hava koşullarında dikkatli olunması gereken noktalar var. Serin akşam saatlerinde hafif rüzgârdan etkilenmemek için giysi almak önemli. Ayrıca, beklenmedik hava durumları için küçük bir şemsiye yanınızda bulundurmak iyi bir fikir.

Kayseri hava durumu genel olarak sakin ve keyifli bir gün sunuyor. Ancak, önümüzdeki günlerde daha soğuk ve değişken bir hava beklentisi mevcut. Hava şartlarının getirdiği yeniliklere hazırlıklı olmak, dışarıda geçireceğiniz zamanın kalitesini artıracaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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