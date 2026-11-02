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Kayseri Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu 02 Kasım 2026 itibarıyla ılımandır. Bugün sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Kapalı ve ara ara güneşli anlar yaşanacak. Gelecek günlerde hava, yer yer yağışlı ve serin olabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi önemlidir. Akşam saatlerinde serin havanın etkisi artacak. Hava tahminlerini kontrol ederek dış mekan etkinliklerinizi planlamak, sağlıklı bir gün geçirmeniz açısından faydalı olacaktır.

Kayseri Hava Durumu! 02 Kasım Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Kayseri'de 02 Kasım Pazartesi 2026 tarihi itibarıyla hava durumu ılımandır. Bugün sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişiyor. Hava, kapalı ve ara ara güneşli anlar da sunuyor. Özellikle sabah saatlerinde serin bir hava hissediliyor. Dışarı çıkmadan önce kalın giysilerinizi yanınıza almanızda fayda var. Öğle saatlerinde güneşin yüzünü göstermesi sıcaklığı artıracak.

Kayseri'nin iklimi nedeniyle önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman kalabilir. Ayrıca, yer yer yağışlı günler de yaşanabilir. Değişken hava koşulları, akşam saatlerinde serin havayı belirgin hale getiriyor. Gün içerisinde yapacağınız planlarda hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Akşam saatlerinde dışarı çıkacak olanların kalın giyinmesi önemlidir. Çocuklar ve yaşlılar için ek ısınma önlemleri almak faydalı olacaktır.

Kayseri hava durumu, ilerleyen günlerde benzer trendleri sürdürebilir. Havanın daha serinlemesi ve zaman zaman yağışlar bekleniyor. Dışarıda yapacağınız aktiviteleri planlarken hava tahminlerini kontrol etmekte yarar var. Dış mekan etkinlikleri düzenlemek isterseniz, hava durumunu dikkate alarak uygun gün ve saatleri belirlemelisiniz.

Bugünkü hava durumu Kayseri'de 19 - 22 derece arasında ılımlı bir karakter taşımaktadır. Önümüzdeki günlerde durumun daha serin ve zaman zaman yağışlı olacağı tahmin edilmektedir. Dışarı çıkacakların dikkatli olması önemlidir. Uygun kıyafet seçimi, sağlıklı bir gün geçirebilmeniz için oldukça önemlidir. Hava değişimlerine özen göstermek, olumsuzluklardan kaçınmanın anahtarıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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