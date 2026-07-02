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Kayseri Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 2 Temmuz 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak geçecek. Gün boyunca hissedilen sıcaklık 30-32 derece civarında olacak. Nem oranı %23 seviyesinde bulunurken, rüzgar kuzeybatıdan saatte 4.5 kilometre hızla esecek. Önümüzdeki günlerde sıcak hava koşulları devam edecek. Dışarıda kalacakların bol su içmesi ve güneş ışınlarından korunması önem taşıyor. Günlük aktivitelerin sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapılması öneriliyor.

Kayseri Hava Durumu! 02 Temmuz Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 2 Temmuz 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklığının 30 ile 32 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %23 seviyesinde olacak. Bu durum, hissedilen sıcaklığı artırabilir. Rüzgar kuzeybatı yönünden esiyor. Hızı saatte yaklaşık 4.5 kilometre olacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de sıcak hava durumu devam edecek. 3 Temmuz Cuma günü, hava sıcaklığının 29 ile 31 derece arasında olması bekleniyor. 4 Temmuz Cumartesi için sıcaklık 27 ile 28 derece arasında tahmin ediliyor. 5 Temmuz Pazar günü, bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Bu günde sıcaklık 24 ile 25 derece arasında olacak.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olunmalı. Özellikle öğle saatlerinde dışarda kalanların bol su içmeleri gerekecek. Güneş ışınlarından korunmak da önem taşıyor. Günlük aktivitelerinizi sabah erken saatlere veya akşam serinliğine kaydırmalısınız. Böylece aşırı sıcaklardan korunabilirsiniz. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinliklerinden kaçınmak faydalı olacaktır. Uygun koruyucu giysiler giymek de sağlığınız için önemli.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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