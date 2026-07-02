20-24 Temmuz iddiası da soruldu! Özgür Özel: 'İmamoğlu'nu bırakmam, Yavaş olmadan yol yürümem'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kulislerde konuşulan yeni parti iddialarına ilişkin 20 ve 24 Temmuz tarihleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la ilgili ayrılık iddialarına da "Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. İmamoğlu'nu bırakmam, Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem." sözleriyle yanıt verdi.

Nefes Gazetesi’nden Aytunç Erkin, Özgür Özel ile yaptığı görüşmesine bugünkü yazısında yer verdi. İşte Erkin’in yazısındaki o bölüm:

Son bir haftadır özellikle iktidar cenahında Özgür Özel’in, Silivri’de hapis yatan Ekrem İmamoğlu’yla uzun zamandır görüşme yapmadığı, en son bayramda bir görüşme yaptıkları “kulis” bilgisi olarak konuşuluyor.

Bu yaşanılan durumun da Özel ile İmamoğlu arasında “ayrılık” olduğuna dair iddiaların gündeme gelmesine neden oluyor.

Konuyu Özgür Özel’e sordum ve şu yanıtı verdi:

“Geçen perşembe günü izin istedim ancak duruşması vardı olmadı. Cuma günü de benim programım vardı. İnşallah bu cuma gideceğim görüşmeye olmazsa pazar günü.” İki isim arasında “ayrılık” var mı? Şüphesiz her konuda aynı düşünmüyorlar! Siyasete bakışları, düşünsel farklılıklar var ancak…

Bir soru daha yönelttim Özel’e:

İmamoğlu’yla aranızda bir ayrılık var mı?

Yanıtı netti:

“Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu’nu bırakmam Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem.”

Peki kulislerde yeni parti için 20 Temmuz ve 24 Temmuz tarihleri geçiyor. Bunu da Özel’e sordum:

“Bunlar kritik tarihler. Adli yıl sonu ve iki dönem kurultay yapmama tarihi. Ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil.”