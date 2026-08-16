İnternetteki veri azalınca gözler şirket içi yazışmalara çevrildi: Yapay zekâ için yeni pazar

Yapay zekâ şirketlerinin model eğitimi için kullandığı veri kaynaklarında yeni bir dönem başlıyor. SBS News'in aktardığı ve The Information'ın, aralarında girişim kurucuları ve veri sektörü çalışanlarının da bulunduğu yaklaşık 20 kaynağa dayandırdığı haberine göre son birkaç ayda şirketlerin kendi bünyelerinde ürettiği iletişim ve çalışma verilerine yönelik talep önemli ölçüde arttı.

Talep gören veriler arasında şirket içi mesajlaşma platformlarındaki konuşmalar, e-postalar, video konferans kayıtları ve yazılım geliştirme süreçlerinde oluşan kod değişiklik geçmişleri bulunuyor.

VERİ ARACISININ İŞLEM HACMİ 30 MİLYON DOLARDAN EN AZ 100 MİLYON DOLARA ÇIKTI

Kurumsal veri talebindeki artış, veri ticareti yapan şirketlerin işlem hacimlerine de yansıyor.

Veri aracılığı girişimi Protege'nin CEO'su Bobby Samuels, şirketinin geçen yıl yaklaşık 30 milyon dolar olan brüt işlem hacminin bu yıl en az 100 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Samuels'e göre bu büyümenin arkasındaki önemli etkenlerden biri, yapay zekâ geliştiricilerinin kurumsal verilere yönelik giderek artan talebi.

YAPAY ZEKÂ AJANLARININ EĞİTİMİ İÇİN GERÇEK İŞ SÜREÇLERİ ÖNEM KAZANIYOR

Kurumsal verilerin değer kazanmasının temel nedenlerinden biri, yalnızca sorulara yanıt vermek yerine müşteri hizmetleri veya fatura doğrulama gibi gerçek iş görevlerini yerine getirebilen yapay zekâ ajanlarının geliştirilmesi.

Bu tür sistemlerin eğitilebilmesi için insanların günlük iş hayatında sorunları nasıl çözdüğünü ve görevleri nasıl yürüttüğünü gösteren kayıtların önem kazandığı belirtiliyor.

Örnek olarak geliştiricilerin sorun çözme süreçlerinin yer aldığı e-postalar, finans direktörlerinin şirket performansını tartıştığı görüşmeler ve yazılımların kullanımını gösteren videolar veriliyor.

İFLASLA KARŞI KARŞIYA OLAN VEYA SATIN ALMA SÜRECİNDEKİ GİRİŞİMLER VERİ ALICILARININ RADARINDA

Habere göre veri satın almak isteyen taraflar özellikle iflasla karşı karşıya olan veya satın alma sürecindeki girişimlerin sahip olduğu verilerle ilgileniyor.

Bunun örneklerinden biri, kısa süre önce HubSpot tarafından satın alınan yapay zekâ ajanı girişimi Warmly oldu.

Warmly'nin satın alma anlaşmasının imzalanmasının ardından şirket içi toplantı notları ve e-postalar gibi kurumsal iletişim verilerini satın almak isteyen taraflardan dört ayrı teklif aldığı bildirildi.

Tekliflerin değerinin 300 bin dolara kadar çıktığı, ancak Warmly'nin bu tekliflerin tamamını reddettiği belirtildi.

YENİ VERİ PAZARININ EN BÜYÜK SORUNLARINDAN BİRİ GİZLİLİK

Şirket içi yazışmaların ve toplantı kayıtlarının yapay zekâ eğitiminde kullanılmak üzere ticaretinin artması, beraberinde önemli gizlilik sorunlarını da getiriyor.

Bu nedenle verilerin kimlik bilgilerinden arındırılması ve kişisel bilgilerin çıkarılması, veri işleme sürecinin en önemli aşamalarından biri haline geliyor.

Veri işleme şirketi Integral'ın CEO'su Shub Sinha, verinin değerini korurken aynı zamanda gizlilik düzenlemelerine uyabilmek için kapsamlı bir anonimleştirme süreci uyguladıklarını söyledi.