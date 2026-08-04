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Kayseri Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Ağustos 2026 Salı günü hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Güneşli havanın tadını çıkaran şehirde sıcaklıklar 14 ile 32 derece arasında değişiyor. Önümüzdeki günler için de hava durumu benzer şekilde devam edecek. Yaz mevsiminin etkisini gösteren bu sıcak günlerde güneş koruyucu kullanmak, bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek önem taşıyor. Açık hava etkinlikleri için uygun bir dönemdesiniz.

Kayseri Hava Durumu! 04 Ağustos Salı Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 4 Ağustos 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu keyifli. Hava güneşli. Sıcaklıklar 14 ile 32 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, Kayseri'nin yaz havasını yansıtıyor.

Önümüzdeki günler için hava durumu benzer şekilde devam edecek. 5 Ağustos Çarşamba günü, hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 14 ile 31 derece arasında seyredecek. 6 Ağustos Perşembe günü, hava durumu değişmeyecek. Güneşli kalacak ve sıcaklıklar 14 ile 29 derece arasında olacak. 7 Ağustos Cuma günü de hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 15 ile 31 derece arasında değişecek.

Sıcak ve güneşli günlerde dışarıda vakit geçirirken dikkat etmelisiniz. Güneş koruyucu ürünler kullanmalısınız. Bol su içmeli ve hafif kıyafetler tercih etmelisiniz. Öğle saatlerinde güneş ışınları daha güçlü olabilir. Bu saatlerde gölge alanlarda bulunmak akıllıca olacaktır.

Kayseri'de önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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