Kayseri Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

4 Nisan 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün içinde sıcaklık 6 ile 15 derece arasında kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye inecek. Açık hava koşulları devam edecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 18 km/saat olacak. Gündüz saatlerinde bu hız 14 km/saat'e düşecek. Akşam saatlerinde rüzgar 18 km/saat'e yükselebilir. Gece saatlerinde rüzgar 16 km/saat olacak. Nem oranları sabah saatlerinde %70, gündüz %40, akşam %64 ve gece %77 olarak bekleniyor.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenliğini sürdürecek. 5 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 12 derece arasında değişecek. 6 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında olacak. 7 Nisan Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilmektedir. Nem oranı yüksek olduğunda alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Bol su tüketmek sağlığınız için önemlidir.