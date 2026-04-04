Kayseri Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 4 Nisan 2026 Cumartesi günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Sıcaklık 6 ile 15 derece arasında olacakken, gün içinde hafif yağışlar bekleniyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. 5 Nisan Pazar günü sağanak yağışlar, 6 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Rüzgarın hızı sabah 18 km/saat, gece ise 16 km/saat olacak. Nem oranlarına dikkat etmek sağlık açısından önem taşıyor.

Kayseri Hava Durumu! 04 Nisan Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

4 Nisan 2026 Cumartesi, Kayseri'de hava durumu değişken olacak. Gün içinde sıcaklık 6 ile 15 derece arasında kalacak. Hafif yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece civarında olacak. Açık bir hava hakim olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 11 dereceye çıkacak. Hava açık kalmaya devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 dereceye düşecek. Az bulutlu bir hava görülecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye inecek. Açık hava koşulları devam edecek. Rüzgarın hızı sabah saatlerinde 18 km/saat olacak. Gündüz saatlerinde bu hız 14 km/saat'e düşecek. Akşam saatlerinde rüzgar 18 km/saat'e yükselebilir. Gece saatlerinde rüzgar 16 km/saat olacak. Nem oranları sabah saatlerinde %70, gündüz %40, akşam %64 ve gece %77 olarak bekleniyor.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde değişkenliğini sürdürecek. 5 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 12 derece arasında değişecek. 6 Nisan Pazartesi günü kısmen güneşli bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 1 ile 13 derece arasında olacak. 7 Nisan Salı günü çoğunlukla güneşli bir hava bekleniyor. Sıcaklık 3 ile 15 derece arasında değişecek.

Bu değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Yanınızda bir yağmurluk bulundurmalısınız. Rüzgarın hızı artabilir. Açık alanlarda dikkatli olmalısınız. Rüzgarın etkisini azaltacak önlemler alınması önerilmektedir. Nem oranı yüksek olduğunda alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olunmalıdır. Bol su tüketmek sağlığınız için önemlidir.

"Yüzde 70'i yok edildi" deyip duyurdu: "Ezmeye devam edeceğiz"

ABD ve İran arasındaki görüşmeler çıkmaza girdi! 2 günlük ateşkes teklifi reddedildi

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yıllar sonra ortaya çıktı

5 ile yüksek hızlı tren geliyor! 14 saatlik süre 3,5 saate düşüyor

Deprem riskine karşı 4 yeni sanayi koridoru geliyor

