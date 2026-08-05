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Kayseri Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de hava durumu bugün güneşli ve sıcak geçiyor. Gündüz sıcaklık 34-35 derece ölçülürken, gece düşüş göstererek 17-18 dereceye iniyor. Önümüzdeki günlerde de sıcak hava etkisini sürdürecek. Özellikle 6 Ağustos'ta sıcaklık 33-34 derece, 7-8 Ağustos'ta ise 35-37 derece arasında değişecek. Dışarıda vakit geçirenlerin gölgede kalması ve bol su tüketmesi öneriliyor. Aşırı sıcaklar sağlık sorunlarına yol açabilir, dikkatli olunmalı.

Kayseri Hava Durumu! 05 Ağustos Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu sıcak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz sıcaklık 34-35 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 17-18 derece arasında değişecek. Bu sıcaklıklar, Kayseri'nin yaz koşullarına uygun. Açık ve parlak güneş ışığı altında gerçekleşecek.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 6 Ağustos Perşembe günü, sıcaklık 33-34 derece arasında olacak. 7 Ağustos Cuma günü, sıcaklıkların 35-36 dereceye yükselebileceği tahmin ediliyor. 8 Ağustos Cumartesi günü hava sıcaklığı 36-37 derece arasında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, yaz aylarındaki tipik hava koşullarını gösteriyor.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle ve öğleden sonra dışarıda vakit geçirenler önlem almalı. Gölgelik alanlarda kalmak önemlidir. Bol su tüketmek de şart. Hafif ve açık renkli giysiler tercih edilmeli. Güneşin etkilerinden korunmak için bu önlemler faydalı olacaktır.

Aşırı sıcaklar sağlık üzerinde olumsuz etkiler yapabilir. Kalp ve damar hastalığı olanların, yaşlıların ve çocukların daha dikkatli olması gerekiyor. Kayseri'de hava durumu genellikle sıcak ve güneşli olacak. Plan yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önemlidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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