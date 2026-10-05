Kayseri Hava Durumu! 05 Ekim Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'deki hava durumu için 5 Ekim 2026 tarihi önem taşıyor. Şehirde hava 20 derece civarında. Güneşli bir sabah ile başlayan gün, kapalı hava ile hafif bir serinlik getiriyor. Kayseri'nin hava durumu, sonbahar havasıyla kendini gösteriyor. Gün içinde sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Dışarıda zaman geçirmek isteyenler için olumlu bir atmosfer mevcut.

Sabah saatlerinde temiz havanın tadını çıkarmak harika bir fikir. Ancak, gün ilerledikçe kapalı hava hissedilmeye başlayabilir. Yanınıza hafif bir ceket almanızda fayda var. Kayseri'nin iklimi, bu mevsimde beklenen hava koşullarını yansıtıyor. Uygun giyim ile gününüzü rahat geçirebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava biraz değişkenlik gösterecek. Öğleden sonraları hafif yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 18 ila 21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Kayseri'de sonbahar kendini daha fazla hissettirecek. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu göz önünde bulundurun.

Bu hafta sonuna yaklaştıkça havanın serinlemesi bekleniyor. Zaman zaman yağışlı havalara da hazırlıklı olun. Dışarı çıkarken bir şemsiye ya da su geçirmeyen bir üst giysi almayı düşünün. Rüzgarlı günlerin yaşanabileceğini unutmamak önemli.

Kayseri'deki hava durumu genel anlamda keyifli bir dış mekan deneyimi sunmakta. Bugünkü koşullar akşam saatlerinde de dışarıda keyif sürmek için uygun. Önümüzdeki günlerde havanın değişken hale gelmesine rağmen uygun giyinerek havanın tadını çıkarabilirsiniz. Kayseri'de sonbaharın getirdiği bu güzel havaları değerlendirin!