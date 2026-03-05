HABER

Kayseri Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 5 Mart 2026 tarihinde hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklık 6°C, gece ise 3°C olacak. Kuzeydoğudan hafif rüzgar esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu dalgalı geçecek. Cuma günü 4°C, Cumartesi ise 1°C sıcaklık öngörülüyor. Mart ayının başında hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Hava koşullarını takip etmek önem taşıyor. Kat kat giyinmek serin havalarda faydalı olacaktır.

Seray Yalçın

Bugün, 5 Mart 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu kısmen güneşli. Gündüz sıcaklıklar 6°C civarında olacak. Gece sıcaklıkların 3°C seviyelerine düşmesi bekleniyor. Rüzgar kuzeydoğudan hafif esecek. Gün boyunca rahat bir hava hakim. Sabah ve akşam saatlerinde serin hissedilebilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişken olacak. 6 Mart Cuma günü bulutlu bir hava tahmin ediliyor. Gündüz sıcaklıkları 4°C civarında olacak. 7 Mart Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 1°C civarına düşecek. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesi mümkün. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır.

Kayseri'de Mart ayının ilk haftasında hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Kısa süreli serinlemeden sonra yeniden artış göstermesi bekleniyor. Hava koşullarına göre plan yaparken esnek olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek de gereklidir.

hava durumu Kayseri
