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Kayseri Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 6 Ağustos 2026 Perşembe günü hava durumu sıcak geçecek. Gündüz sıcaklık 30 dereceye ulaşırken, gece 14-15 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklık 31-33 dereceye yükselecek. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Güneşten korunmak için şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Açık hava etkinlikleri sabah ve akşam saatlerine planlanmalıdır.

Kayseri Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Kayseri hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe günü, Kayseri'de hava durumu sıcak olacak. Güneşli bir gün geçireceğiz. Gündüz saatlerinde sıcaklık 30 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14 ile 15 derece arasında seyredecek. Rüzgarın hafif esmesi bekleniyor. Bu hava, açık hava etkinlikleri için ideal bir gün sunuyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü sıcaklık 31 ile 32 derece arasında olacak. 8 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık 32 ile 33 dereceye yükselebilir. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 31 ile 32 derece civarında öngörülüyor. Bu sıcaklıklar öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu günlerde güneş ışınlarının dik geldiği öğle saatlerinde dışarıda bulunmaktan kaçınmak faydalı olacaktır. Dışarı çıkmanız gerektiğinde şapka takmak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek de gereklidir. Açık hava etkinliklerinizi sabah erken saatlere veya akşam serinliğine denk getirmeniz tavsiye edilir.

Kayseri'de 6 Ağustos Perşembe günü ve sonraki günlerde hava sıcak ve güneşli olacak. Bu dönemde güneşten korunmak önemlidir. Su tüketimine dikkat etmek, sağlığınızı korumak açısından gereklidir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Kayseri
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