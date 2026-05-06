Kayseri Hava Durumu! 06 Mayıs Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Kayseri'de hava durumu serin ve yağışlı olacak. Gün boyunca sıcaklık 10 ile 12 derece arasında seyredecek. Bu durum, Kayseri'deki hava koşullarının serin ve yağışlı olduğunu gösteriyor. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha da düşecek. Bu, serin bir hava hissi yaratacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılıman bir seyir izleyecek. Perşembe günü sıcaklık 14 ile 16 derece arasında olacak. Cuma günü ise sıcaklıklar 17 ile 19 dereceye yükselecek. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının 19 ile 21 derece arasında olması bekleniyor. Bu, Kayseri'de hava durumunun daha sıcak ve güneşli olacağına işaret ediyor.

Bu serin ve yağışlı günlerde, sabah ve akşam saatlerinde sıcak tutacak kıyafetler seçmek faydalı olacaktır. Yağışlı havalarda ıslanmamak için şemsiye ya da su geçirmez ayakkabılar kullanmak önemlidir. Önümüzdeki günlerde sıcaklıklar arttıkça daha hafif kıyafetler tercih edilebilir. Hava durumundaki ani değişimlere karşı hazırlıklı olmak her zaman iyi bir fikirdir.