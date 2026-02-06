HABER

Kayseri Hava Durumu! 06 Şubat Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 6 Şubat 2026 Cuma günü soğuk ve bulutlu hava hakim olacak. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyrederken, gece 2 ile 3 dereceye düşmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde 7 ve 8 Şubat'ta hafif yağmur etkili olacak. Sıcaklık 6 ile 9 derece arasında değişecek. Bu hava koşullarında kalın giysiler ve rüzgar geçirmeyen aksesuarlar tercih edilmelidir. Su birikintilerinden kaçınılması öneriliyor.

Simay Özmen

Kayseri'de, 6 Şubat 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklık 5 ile 6 derece arasında seyredecek. Gece ise sıcaklık 2 ile 3 derece arasında düşmesi bekleniyor. Nem oranı %60 civarında kalacak. Rüzgarın hızı ise 4 ile 6 km/saat arasında değişecek. Bugün Kayseri'de hava soğuk ve bulutlu bir gün olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar bu günde 6 ile 7 derece arasında olacak. 8 Şubat Pazar günü hafif yağmur devam edecek. O gün sıcaklıklar 7 ile 8 derece arasında seyredecek. 9 Şubat Pazartesi günü hafif yağmurun etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar 8 ile 9 derece arasında öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu yağmurlu ve serin geçecek gibi görünüyor.

Bu hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık düşük olacak. Kalın ve su geçirgen giysiler tercih edilmelidir. Yağmurlu günlerde su birikintilerinden kaçınılmalıdır. Kayma riskine karşı dikkatli olmanız önemlidir. Rüzgarın hızı düşük olsa bile soğuk hava hissi etkili olabilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalı olacaktır. Hava koşullarına uygun ayakkabılar seçerek kayma riskini azaltabilirsiniz.

hava durumu Kayseri
