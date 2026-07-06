Kayseri Hava Durumu! 06 Temmuz Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Gün boyunca hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların görülme ihtimali var. Dışarı çıkarken yanınıza bir şemsiye almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu genellikle parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 19 ile 25 derece arasında değişiklik gösterecek. Salı günü hava daha açık olacak. Sıcaklıklar 20 ile 25 derece arasında seyredecek. Çarşamba günü de benzer hava koşulları bekleniyor. Perşembe günü ise sıcaklık 22 ile 27 derece arasında yükselebilir.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabiliyor. Kat kat giyinmek ve yanınıza bir ceket almak iyi bir fikirdir. Gün içinde yağışlara karşı hazırlıklı olmak için şemsiye veya su geçirmez bir mont bulundurmanızda fayda var.

Kayseri'de hava durumu önümüzdeki günlerde genellikle ılıman ve değişken olacak. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı da hazırlıklı olmak gerekmektedir.