Kayseri Hava Durumu! 07 Şubat Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de 7 Şubat Cumartesi günü hava durumu serin ve hafif yağmurlu geçecek. Sıcaklık 5 ile 6 derece arasında olacak, nem oranı yüksek seyredecek. Rüzgar saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler giymek ve dikkatli olmak önem taşıyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Plan yaparken esnek olunması, soğuk algınlıklarına karşı önlem almanızda fayda sağlayacaktır.

Simay Özmen

Bugün, 7 Şubat 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu hafif yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca sıcaklık 5 ile 6 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Nem oranı yüksek olacak. Rüzgar saatte yaklaşık 9 kilometre hızla esecek. Gün doğumu saati 07:39. Gün batımı ise 18:06 olarak hesaplanmıştır.

Bu tür hava koşullarında serin ve nemli havaya dikkat etmek gerekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde üşüme riski artabilir. Dışarı çıkarken su geçirmeyen giysiler tercih etmek faydalı olacaktır. Yağışlı hava yolların kayganlaşmasına neden olabilir. Bu da sürüş güvenliğini olumsuz etkileyebilir. Araç kullanırken dikkatli olmak ve hız limitlerine uymak önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 8 Şubat Pazar günü hafif yağmurlu hava bekleniyor. Sıcaklıkların 7 ile 8 derece arasında olması öngörülüyor. 9 Şubat Pazartesi günü hava şartlarının hafif yağmurlu olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklık 5 ile 11 derece arasında değişecek. 10 Şubat Salı günü ise yağmurlu ve karla karışık yağışlı hava bekleniyor. Sıcaklıkların 2 ile 7 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu dönemde koşulların değişken olabileceğini unutmamak gerekir. Planlarınızı yaparken esnek olmanızda fayda var. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmeyen bir şemsiye veya yağmurluk almak yardımcı olacaktır. Hava sıcaklıkları düşük olacağı için kat kat giyinmek önemlidir. Bu, olası soğuk algınlıklarına karşı koruma sağlar.

Kayseri'de 7 Şubat Cumartesi günü hafif yağmurlu ve serin hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Dışarı çıkarken uygun giysilerle kendinizi korumanız sağlığınız açısından önemlidir.

