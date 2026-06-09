Kayseri Hava Durumu! 09 Haziran Salı Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Haziran 2026 Salı günü, Kayseri'de hava durumu genel olarak güneşli. Parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık gündüz saatlerinde 24 derece civarına yükselecek. Gece saatlerinde ise 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Rüzgar hızı 2 ile 3 km/saat arasında olacak. Nem oranı ise %50 ile %60 arasında değişecek.

Kayseri'deki hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun görünüyor. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında olacak. Bu nedenle hafif giysiler tercih edilebilir. Gece saatlerinde sıcaklık 9 ile 10 dereceye düşecek. Yanınıza ince bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. 10 Haziran Çarşamba günü bölgede sağanak yağış bekleniyor. Gök gürültülü sağanak yağış ihtimali de var. Gündüz sıcaklıklar 22 derece civarına düşecek. Gece ise 9 ile 10 derece arasında kalacak. Rüzgar hızının 3 ile 4 km/saat civarında olacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecek.

11 Haziran Perşembe günü, Kayseri'de bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24 dereceye yükselecek. Gece saatlerinde 10 ile 11 derece arasında olacak. Rüzgar hızı 2 ile 3 km/saat civarında kalacak. Nem oranı yine %50 ile %60 arasında olacak.

12 Haziran Cuma günü, bölgenin bazı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklık 24 derece civarında kalacak. Gece saatleri ise 12 ile 13 dereceye yükselecek. Rüzgar 3 ile 4 km/saat arasında esecek. Nem oranı %60 ile %70 arasında değişecek.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmeyen mont veya şemsiye bulundurmak faydalı olacaktır. Gündüz ve gece arasındaki sıcaklık farkını dikkate alarak, kat kat giyinmek pratik bir çözüm sunar. Gerekirse katmanları çıkartıp giymek iyi olacaktır.

Kayseri'de hava durumu değişkenlik gösterecek. Planlarınızı yaparken hava tahminlerini düzenli olarak kontrol etmeniz önerilir. Buna göre hazırlık yapmalısınız.