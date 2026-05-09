Kayseri Hava Durumu! 09 Mayıs Cumartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Mayıs 2026 Cumartesi. Kayseri'de hava durumu sabah saatlerinde bulutlu. Gün boyunca sıcaklık 20 derece civarına ulaşacak. Gece sıcaklıkları 9 ile 10 derece arasında seyredecek. Bu, Kayseri'de hava durumunun ılıman ve serin olacağını gösteriyor.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişecek. 10 Mayıs Pazar günü gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık gündüz 21 ile 22 derece arasında olacak. Gece sıcaklıkları 9 ile 10 derece civarında seyredecek. 11 Mayıs Pazartesi günü ise hava çoğunlukla güneşli. Sıcaklıklar 22 ile 23 derece arasında değişecek. 12 Mayıs Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 23 ile 24 derece, gece sıcaklıkları ise 9 ile 10 derece olacak.

Bu dönemde hava koşullarına bağlı olarak 10 ve 12 Mayıs'ta yağışlı günler öne çıkıyor. Dışarı çıkarken şemsiye almanız faydalı olacaktır. Hava sıcaklıklarındaki dalgalanmalar nedeniyle kat kat giyinmek önemlidir. Gerektiğinde üzerinizi değiştirmek, rahatsızlık yaşamamanız için önemlidir. Hava koşullarına uygun giyinerek Kayseri'de önümüzdeki günleri daha konforlu geçirebilirsiniz.