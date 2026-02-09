Kayseri Hava Durumu! 09 Şubat Pazartesi Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü, Kayseri'de hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz sıcaklıklar 5 ile 9 derece arasında değişecek. Hafif yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 7 derece civarında olacak. Hava, bulutlu kalmaya devam edecek. Gece saatlerinde sıcaklık 4 dereceye düşecek. Hava yine bulutlu kalacak.

Önümüzdeki günlerde Kayseri'de hava durumu değişken olacak. 10 Şubat Salı günü sıcaklık 1 ile 5 derece arasında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 11 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 1 ile 8 derece arasında değişecek. Kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. 12 Şubat Perşembe günü sıcaklık 2 ile 9 derece arasında olacak. Kapalı ve bulutlu bir hava etkisini sürdürecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmeli. Su geçirmez montlar da önemlidir. Rüzgar geçirmeyen aksesuarlar faydalı olacaktır. Su birikintilerinden kaçınılmalı. Kaygan zeminlere dikkat etmek gerekmektedir. Sis ve pus nedeniyle görüş mesafesi azalabilir. Trafikte daha dikkatli olunmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır.