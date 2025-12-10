Kayseri Hava Durumu! 10 Aralık Çarşamba Kayseri hava durumu nasıl?

Bugün, 10 Aralık 2025 Çarşamba günü, Kayseri'de hava durumu oldukça soğuk ve karlı. Sıcaklıklar gün boyunca 3 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 1 ile 2 derece olacak. Nem oranı %80 civarında. Rüzgar hızı saatte 7 km. Gün doğumu saat 07:45. Gün batımı ise 17:17 olarak bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 11 Aralık Perşembe günü sıcaklıklar 0 ile 4 derece arasında olacak. Zaman zaman yağmur ve çisenti bekleniyor. 12 Aralık Cuma günü sıcaklıklar -2 ile 5 derece arasında değişecek. Karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor.

Soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunmalı. Kayseri'de yaşayanların ve ziyaretçilerin kalın giysiler tercih etmeleri önemlidir. Su geçirmez giysiler kullanılmalı. Ayakkabılar suya dayanıklı olmalıdır. Yolculuk yaparken yolda buzlanma ve kayma riskine dikkat edilmelidir. Araçların kış lastikleri ile donatılması sağlanmalıdır. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Bu şekilde Kayseri'deki hava koşullarına karşı hazırlıklı olunabilir.