Kayseri Hava Durumu! 10 Nisan Cuma Kayseri hava durumu nasıl?

Kayseri'de, 10 Nisan 2026 Cuma günü, hava durumu oldukça soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklıkları 8-10 derece arasında seyredecek. Gece sıcaklıkları ise 0-3 derece olacak. Bu soğuk hava koşullarıyla birlikte, yer yer karla karışık yağmur ve kar sağanakları bekleniyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha da soğuyacak. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymeniz faydalı olacaktır. Yol koşullarının kayganlaşabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Araç kullanırken dikkatli olmakta yarar var.

11 Nisan Cumartesi günü, gündüz sıcaklıkları 7-9 derece, gece ise -3-1 derece arasında olacak. Bu günde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. 12 Nisan Pazar günü, hava biraz daha ılımanlaşacak. Gündüz sıcaklıkları 8-10 derece, gece ise 0-2 derece düzeyinde olacak. Ancak, bu tarihte hafif yağmur ihtimali bulunuyor. 13 Nisan Pazartesi günü, gündüz sıcaklıkları 8-11 derece, gece sıcaklıkları ise -2-3 derece olacak. O günde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Bu soğuk ve yağışlı havalarda kalın giysiler giymek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarı çıkarken dikkat etmelisiniz. Yol koşullarının kayganlaşabileceğini unutmayın. Araç kullanırken dikkatli olmanızda fayda var. Islak zeminlerde kayma riski bulunuyor. Yüksek kesimlerde yaşayanların olası kar birikintilerine karşı hazırlıklı olmaları faydalı olacaktır.