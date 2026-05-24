Tokat'ta sağanak nedeniyle kara yolunda çöküntü oluştu

Tokat'ın Pazar ilçesinde sağanak nedeniyle kara yolunda çöküntü oluştu.

İlçede aralıklarla devam eden yağış, hayatı olumsuz etkiliyor.

Son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Tokat'ın tarım merkezi olan Kazova'daki tarım arazileri su altında kaldı.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Ballıca Mağarası'na giden kara yolunun Kazova tarafındaki kesimi Yeşilırmak'taki taşkın riski nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kazova'nın içerisinde yer alan Kalaycık köyü yakınlarında trafiğe kapatılan ve altından dere geçen kara yolunda obruğu andıran çökme meydana geldi.

Vatandaşlar, yaklaşık 3 metre çapında ve 4 metre derinliğinde oluşan çöküntünün çevresine de kum dolu çuval koyarak güvenlik önlemi aldı.

Çöküntü ve su altındaki tarım alanları dronla görüntülendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tokat sağanak
