Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi kritik açıklamalar! "NATO birbirine bağlı değil güç katan bir birlik olmalı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Öncelikle bir hususu ifade etmek isterim. Birçok kriz ve çatışma bizim çevremizde yaşanıyor. Terör başta olmak üzere etrafımızdaki tehditlere karşı mücadele ettik. Yalnız bırakıldığımız, haksızlığa uğradığımız dönemler oldu. Çoğu zamanlar kendi göbeğimizi kendimiz kestik. Ama bugün savunma harcamaları ve askeri yeteneklerimiz bakımından birçok müttefiğe kıyasla hayli ilerideyiz.

"DOSTUM TRUMP'A BİR KEZ DAHA TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Geçtiğimiz yıl Lahey'de verilen taahhütlerin hayata geçirilmesi üzerinde durduk. Rutte de müttefiklerin sağladığı ilerlemeyi rakamlarla ortaya koydu. NATO Ankara Zirvesi'nde müttefiklerin dayanışma ruhu çok açık biçimde tezahür etti. Türkiye'ye duyulan güvenin ve saygının ispati olarak görüyoruz. Başkan Trump da ülkemizin ev sahipliğinin belirleyici olduğunu söylemişti. Bizim için kıymetliydi. Hassasiyetinden ötürü değerli dostuma bir kez daha teşekkür ediyorum.

"HAREKAT VE MİSYONLARA EN ÇOK KATKI VEREN ÜLKEYİZ"

Türkiye olarak 1952 yılından beri İttifak'ın üyesiyiz. Biz büyük bir milletiz. NATO'ya üye olmakla yalnızca jeostratejik konumumuzu değil, 2000 yıldır cenk meydanlarında oluşan savaş sanatımızı da kazandırdık. Milli güvenliğimize yönelik her türlü tehditi bertaraf edecek kudrete sahiptir. 10 yıllardır NATO'nun güneydoğu kanadının kontrolü ülkemize emanet edilmiştir. İttifak bünyesindeki görevlerini her zaman layıkıyla yerine getiren bu uğurda elini taşın altına koyan ve bedel ödeyen bir müttefik oldu. NATO'nun harekat ve misyonlarına en çok katkı veren ülkeyiz. Yeni dönemde adil külfet paylaşımı konusunda daha fazla sorumluluk almaya hazırız.

F-16 uçaklarımız NATO hava polisliği misyonu kapsamında Estonya'da konuşlanacak. Kosova'daki KFOR görevi sürüdürlecek. Sayamayacağımız nice misyonu ciddi katkılar sunuyoruz. Zirve vesilesiyle Birleşik Krallık arasında imzalanan güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi bu bakımdan önemlidir. Harcanan rakamlar ve savunma kaynakları elbette önemlidir. Gerçek caydırıcılığı üç boyutlu derinlik oluşturur. Yeni dönemde bu kabiliyetlerimizi dayanıklılığın en önemli sac ayağı olacaktır.

"NATO BİRBİRİNE BAĞLI DEĞİL, GÜÇ KATAN ÜLKE BİRLİĞİ OLMALI"

Türkiye olarak kendi savaş uçağını, kendi tankını ve gemilerini üreten, kendi hava savunma sistemlerini geliştiren ender ülkelerden biriyiz. İnsansız hava ve deniz araçlarında, savaş gemilerinde dünyada üst sıralarda yer alıyoruz. Bir yandan ordumuzu yerli kabiliyetlerle teçhiz ederken ihraç ettiğimiz savunma sanayii ürünleriyle müttefiklerimize destek oluyoruz. Bu sabahki konuşmamda da ifade ettim. AB'nin savunma harcamaları NATO'yu tamamlayıcı olmalı. Ve gereksiz tekrarlara yol açmamalıdır. Bunu her yerde dikkate getiriyorum. Şurası bir hakikattir: Türkiye gibi AB üyesi olmayan ülkeler, birliğin savunma teşebbüslerine tam olarak dahil olmadığında bu girişimlerin etkileri sınırlı olacaktır.

NATO birbirine bağlı değil, birbirine güç katan ülkelerin birliği olması lazımdır.

"ADİL BİR BARIŞIN KAYBEDENİ OLMAZ"

Terörizm, NATO'ya yönelik iki ana tehditten biridir. Son dönemdeki tüm zirvelerde bu hususta atılacak adımları ele aldık. Müttefiklerin samimi bir dayanışma içinde olmasının önemini de vurguladık. Görüşmelerimizde, Ukrayna savaşının da etkilerini ele aldık. Artık bir yıpratmaya yönelik bu muharebede her ay on binlerce zayiata yol açan bir 'kıyıma' dönüşmüştür. Çözüm için diplomasi ve diyalogu önerdik. Adil bir barışın kaybedeni olmaz. Tarafları Türkiye'de yeniden bir arada getirmeye yeniden hazır olduğumuzu ifade ediyorum.

Türk halkının misafirperverliğini tüm dünyaya bir kez daha gösteren Ankaralı kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. 29-30 Ekim tarihlerinde Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi'ni başkentimiz Ankara'da gerçekleştireceğiz. 9-20 Kasım'da da İklim Zirvesi'ni Antalya'da tertip edeceğiz."

ERDOĞAN'DAN NETANYAHU VE MİÇOTAKİS'E YANIT

Netanyahu ve Miçotakis'in sözleriyle alakalı gelen soru Cumhurbaşkanı Erdoğan şu yanıtta bulundu:

"Her iki açıklamanın da benim dünyamda yeri yok. Zira Netanyahu'nun hangi sularda yüzdüğü belli.

Miçotakis'in böyle bir yanlışa düşmemesi gerekirdi. Türkiye ise bunları zaten üretiyor, üretmenin yanında tabi ki alma hakkına sahiptir. Bizler de bunların görüşmelerini dünyanın değişik ülkeleriyle yapıyor gerekli adımları atıyoruz."

F-35 KONUSU

SORU: Trump ilk günlerde sizinle görüşmesinde F-35 için olumlu sinyaller verdi. Ancak demin tamamen kararımı vermedim dedi. Türkiye S-400'leri ne yapacak?

CEVAP: "Bizi izlemeye devam edin"